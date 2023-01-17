Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские военные оказались в сложном положении из-за наступления России.

Он отметил, что украинские медики не справляются с огромным количеством раненых.

Макгрегор сказал, что многих солдат на Украине заставляют идти в бой, несмотря на отсутствие необходимой подготовки.

По его мнению, Минобороны бездумно посылает солдат на смерть, чтобы показать чиновникам в Европе и США, что их деньги тратятся не зря.