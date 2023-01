Некоторые молочные российские продукты вызывают у иностранцев крайнее изумление

Самовар, русская водка, матрешка, валенки - типичное представление о русских. Но оказывается у россиян такой ассортимент молочной продукции, какого нет ни в одной другой стране. Кроме того, некоторые продукты, вообще эксклюзив.

Огромное разнообразие российской молочной продукции - это то что повергает иностранцев в шок. Отдельные продукты многие из них вообще увидели в первый раз именно в Росси.

Так, зарубежные гости восхищаются ряженкой, варенцом, кефиром, сметаной, которые им в диковинку.

Если кефир многим пришелся по душе, то от цельного молока иностранцы не в восторге.

Его считают сырым и необработанным, от такого напитка у них возникают желудочно-кишечные расстройства.

Сырники вообще входят в топ-25 лучших мировых десертов, по версии Business Insider.

Из комментариев иностранных пользователей о любви российских граждан к молочным продуктам на сайте Tell me about Russia:

«Oни eдят их, кaк кoшки, нeкoтoрыe вooбщe упoтрeбляют гуcтую мaccу, oни нaзывaют ee cмeтaнoй. A eщe cливoчный cыр – в Рoccии oн нaзывaeтcя твoрoг. Тaм пьют нaпитoк, пoхoжий нa йoгурт, пoд нaзвaниeм кeфир»

Настоящий шок вызывают у иностранцев глазированные сырки и сгущенное молоко. Про сырки говорят, что в них огромное число калорий, сахара и жира.

И тем не менее продукт соблазнительный и привлекательный, поэтому трудно устоять перед ним.

Сгущенка же, это "смертельно сладкий липкий сироп". Есть такое, по мнению зарубежных туристов, может только тот, кто привык безмерно употреблять сладкое.

Особое удивление и восторг вызывает вареная сгущенка. Из постов пользователей-иностранцев на сайте Tell me about Russia о вареной сгущенке:

"При этoм пoлучaeтcя вязкaя кoричнeвaя пacтa, кoтoрaя oчeнь вкуcнaя"

С неменьшим удивлением иностранцы высказываются о недозрелых молодых российских сырах. По их мнению сыр не должен продаваться, если он еще не готов, недостаточно выдержан.