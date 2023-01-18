Издание Bild опубликовало материал о новом министре обороны ФРГ Борисе Писториусе.

Автор материала пишет, что ранее Писториус критиковал антироссийские санкции и заявлял, что они наносят ущерб Германии.

В свое время Писториус встречался с российскими дипломатами, входил в состав германо-российской группы дружбы.

Но с началом спецоперации Писториус сменил риторику и стал осуждать действия России. Она даже запретил в Нижней Саксонии, где возглавлял МВД, символ Z.