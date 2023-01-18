Молдова начнет закупать подешевевший газ для следующей зимы

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что страна намерена начать закупки газа на следующую зиму уже сейчас.

Он отметил, что правительство анализирует лучшие возможности для покупки газа на следующий зимний сезон в нужном объеме.

Спыну напомнил, что сейчас цены на газ в Европе снизились. Так, летом 2022 года кубометр газа стоил до 3,4 тыс. долларов, сейчас – около 600 долларов.

При этом Молдова уже купила дорогой газ на 300 млн долларов, предоставленных Европейским банков реконструкции и развития.