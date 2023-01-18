CNN: Евросоюз готовится ввести десятый пакет антироссийских санкций

CNN со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сообщает, что Евросоюз готовится ввести десятый пакет санкций против России.

Глава ЕК отметила, что большая часть ограничений направлена на закрытие лазеек в уже введенных санкциях.

Урсула фон дер Ляейн подчеркнула, что этот пакет будет иметь огромные последствия для тех, кто обходит санкции.

Ранее в России ввели ответные меры на девятый пакет санкций Евросоюза.