Украинская Рада предложила разорвать дипотношения с Беларусью
2023-01-18 02:56
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разорвать дипломатические отношения с Беларусью.
Инициатором регистрации петиции стал депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.
Свое предложение он обосновал тем, что Беларусь предоставляет доступ к своей территории российским военным.
Ранее сообщалось, что войска Украины усиливают фортификационные сооружения на границе с Беларусью.
Опубликовано: Светлана Репина