Украинская Рада предложила разорвать дипотношения с Беларусью

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом разорвать дипломатические отношения с Беларусью.

Инициатором регистрации петиции стал депутата Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Свое предложение он обосновал тем, что Беларусь предоставляет доступ к своей территории российским военным.

Ранее сообщалось, что войска Украины усиливают фортификационные сооружения на границе с Беларусью.