Минобороны Австралии заявило о готовности обучать военнослужащих Украины

Австралийское оборонное ведомство направит 70 своих военных инструкторов для подготовки военнослужащих украинской армии.

Военнослужащие армии Автралии направятся в Великобританию для оказания помощи в подготовке бойцов украинской армии, говорится в публикации, размещенной на сайте оборонного ведомства.

"Воиский контингент, численностью до 70 военнослужащих, направится в Великобританию для участия в программе подготовки украинской армии", - говорится в тексте сообщения.

В Минобороны Австралии отметили, что программа ориентирована на подготовке военнослужащих к ведению боевых действий в городе и лесистой местности.