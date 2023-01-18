Минобороны Австралии заявило о готовности обучать военнослужащих Украины
2023-01-18 03:56
Австралийское оборонное ведомство направит 70 своих военных инструкторов для подготовки военнослужащих украинской армии.
Военнослужащие армии Автралии направятся в Великобританию для оказания помощи в подготовке бойцов украинской армии, говорится в публикации, размещенной на сайте оборонного ведомства.
"Воиский контингент, численностью до 70 военнослужащих, направится в Великобританию для участия в программе подготовки украинской армии", - говорится в тексте сообщения.
В Минобороны Австралии отметили, что программа ориентирована на подготовке военнослужащих к ведению боевых действий в городе и лесистой местности.
Опубликовано: Максим Алексеев