Полиция Германии задержала шведскую экоактивистку Грету Тунберг

По данным СМИ, немецкая полиция задержала активистку Грету Тунберг, которая принимала участие в протестах против сноса деревни Люцерат.

В земле Северный Рейн-Вестфалия планируется ликвидировать деревню Лютцерат, где немецкие шахтеры хотят добывать бурый уголь.

Эти планы не нравятся климатическим активистам, которые организуют акции протеста. Во время одного из них Грета Тунберг была задержана полицией Германии, сообщает Sky News. Как пишет Gazeta.pl, полиция сообщает, что 20-летнюю девушку не арестовывали, а сотрудники хотели только установить ее личность. Грету Тунберг видели в полицейской машине.

Деревня Люцерат подлежит ликвидации в связи с расширением эксплуатации буроугольного рудника, принадлежащего концерну RWE. Со среды сотрудники вывозят оттуда климатических активистов.

Во время предыдущей акции протеста активисты забаррикадировались в брошенных жителями домах. Произошли столкновения с полицией. Активисты использовали коктейли Молотова.

Эти события получили широкое освещение в немецкой прессе. Комментаторы отмечают, что "климатические террористы" перешли черту и стали преступниками.