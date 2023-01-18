Подразделения ВСУ перешли на сторону ВС России на запорожском направлении

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире «Соловьев Live», что военные ВСУ массово переходят на сторону РФ на запорожском направлении.

«Радует одно, что все больше ребят переходит на другую сторону, находят возможность, как это сделать», — сказал он в эфире телеканала

Рогов отметил, что у украинских военных, особенно у резервистов нет никакого настроения воевать, тем более за киевский режим.

По словам Рогова, в отношении капитулировавших бойцов ВСУ здесь речь идет уже о цифрах с двумя нулями.



