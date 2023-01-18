Ученые из Мичигана выяснили, что медитация спасает человека от возможных ошибок

Во время медитации человек сосредотачивается на своих мыслях и чувствах, телесных ощущениях, отвлекаясь при этом от окружающего мира. Это улучшает способность мозга находить ошибки.

Во время исследования ученые могли заметить, как в течение сеанса медитации с открытым мониторингом менялась активность человеческого мозга.

Есть много различных видов медитации, с помощью которых достигаются различные эффекты, влияние на мозговую деятельность тоже может быть разнообразным.

Исследований этого состояния человеческой психики с помощью открытого мониторинга проводилось немного.

Такой способ анализа позволяет глубже понять и осознать возможности и эффекты медитационных практик.

Ученые провели тестирование, в котором участвовали люди, ранее не использовавшие такую технику медитации. Они находились в таком состоянии 20 минут.

Исследователи в это время, задействуя электроэнцефалографию, оценивали активность мозга у каждого из участников эксперимента.

Как выяснилось, даже короткий сеанс медитации помогает мозгу лучше определять ошибки, помогая человеку обратить на них внимание.

Исследование доказывает реальную пользу медитации для достижения успеха и благополучия человеком в разных сферах жизни, включая работу, увлечения, межличностные отношения.

У человека появляется способность замечать ошибочные действия, которые раньше он оставлял без внимания и попросту не видел.

Один из руководителей исследования психолог Янли Лин сообщил о намерении продолжать проект, привлекая большее количество испытуемых и изучая другие медитативные техники.

Цель остается прежней - понять, как меняющаяся мозговая активность может влиять на человеческое поведение.