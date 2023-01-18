Медведев: переговоры с Украиной возможны при условии единого понимания международного права

Это заявление заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сделал в своем официальном телеграм-канале, комментируя появившиеся на Западе публикации на тему возможных переговоров с Украиной.

Как отметил Медведев, сегодня как минимум два из семи основополагающих принципов Устава ООН совершенно по-разному понимаются Россией и враждебными к ней странами. Это принцип самоопределения наций (применительно к бывшим республикам Донбасса и других бывших украинских территорий), а также принцип добросовестного исполнения принятых на себя международных обязательств (это касается Минских соглашений).

Поэтому, подчеркнул Медведев, для новых переговоров требуется не столько единое и недвусмысленное понимание принципов международного права, сколько общее согласие и полный консенсус по двум правовым аспектам. В первую очередь это признание (или, как минимум, молчаливое принятие) результатов самоопределения населения бывших украинских территорий, существующих сегодня во внутреннем праве России — в ее Конституции. А также это подготовка и внедрение специальных международных норм, рассчитанных на сложившуюся ситуацию и будущие международные отношения. При этом Медведев привел в пример подготовку Устава ООН в 1945 году. Как отметил зампред Совбеза России, по сути, это формирование новых международных правил.