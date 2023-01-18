Руководство МВД Украины погибло при крушении вертолета в Броварах на территории детского сада
2023-01-18 11:38
По сообщению ТАСС на борту рухнувшего в Броварах самолета находились министр МВД Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они погибли.
Также погибли госсекретарь МВД Юрий Лубкович и оба пилота вертолета.
По сообщению полиции Украины всего жертвами инцидента стали 16 человек, среди них 2 детей. Еще в списке пострадавших числится 22 человека, среди них 10 не достигших совершеннолетия.
Причины крушения пока не сообщаются.
Опубликовано: Сергей Стаалкер.
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Храмова Оксана
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