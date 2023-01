Королева поп-музыки Мадонна отправится в мировое турне

Звезда объявила, что посетит 35 городов и исполнит во время гастролей планетарного маштаба свои лучшие хиты за четыре десятилетия.

The Celebration Tour Мадонны стартует в канадском Ванкувере 15 июля и будет сопровождаться остановками по всей Северной Америке. Затем 64-летняя певица отправится в Европу, где в течение осени выступит в 11 городах.

Тур будет включать выступление в Лондоне 14 октября, а также концерты в Барселоне, Париже и Стокгольме, и завершится в Ziggo Dome в Амстердаме 1 декабря. Объявленный как “единственный в своем роде опыт”.

Мадонна заявила, что она “рада исполнить как можно больше песен в надежде подарить поклонникам шоу, которого они так долго ждали”.

В последний раз в мировой тур суперзвезда отправлялась в 2020 году. В черно-белом видеоанонсе нового шоу участвуют диджей Дипло, актер Джек Блэк и рэпер Лил Уэйн, а также комик Эми Шумер.

К слову, в 2022 году певица отметила 40-летие своего дебюта в звукозаписи. В течение года она пересмотрела ряд треков, которые сделали ее международной звездой, в том числе новый вариант ее классического альбома Frozen 1998 года.

Она также выпустила два сборника, чтобы отпраздновать 50-е место в чарте Billboard dance club songs, став первой исполнительницей, у которой было 50 хитов номер один в любом одиночном чарте Billboard.

В альбом-компиляцию Finally Enough Love: 50 Number Ones вошли 50 любимых ремиксов Мадонны на эти танцевальные хиты, возглавляющие чарты, в то время как сокращенная версия, просто озаглавленная Finally Enough Love, содержала 16 треков.