Нацполиция Украины: в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины и его первый заместитель, общее число жертв — 16 человек
Это сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале Национальной полиции Украины, также имеется информация о 22 пострадавших, находящихся в больницах.
Как сообщает Нацполиция, в числе жертв от крушения вертолета в городе Бровары Киевской области — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель. В общей сложности число погибших достигло 16 человек, из них двое детей (вертолет упал рядом с жилым домом и детским садом). Кроме этого, еще 22 человека (из них 10 детей) находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести.
В своем телеграм-канале Нацполиция также сообщает, что количество пострадавших может измениться. В настоящее время персонал и воспитанники детского сада эвакуированы, ведутся работы по устранению последствий случившегося. О причинах падения вертолета пока ничего не сообщается.
Опубликовано: Алексей Гладкий
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-
-