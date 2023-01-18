Нацполиция Украины: в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины и его первый заместитель, общее число жертв — 16 человек

Это сообщение опубликовано в официальном телеграм-канале Национальной полиции Украины, также имеется информация о 22 пострадавших, находящихся в больницах.

Как сообщает Нацполиция, в числе жертв от крушения вертолета в городе Бровары Киевской области — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его первый заместитель. В общей сложности число погибших достигло 16 человек, из них двое детей (вертолет упал рядом с жилым домом и детским садом). Кроме этого, еще 22 человека (из них 10 детей) находятся в больницах с ранениями разной степени тяжести.

В своем телеграм-канале Нацполиция также сообщает, что количество пострадавших может измениться. В настоящее время персонал и воспитанники детского сада эвакуированы, ведутся работы по устранению последствий случившегося. О причинах падения вертолета пока ничего не сообщается.