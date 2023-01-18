При крушении вертолёта в Броварах погиб глава МВД Украины Денис Монастырский
Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что при крушении вертолёта в Броварах Киевской области погиб глава МВД Денис Монастырский, а также его первый заместитель и госсекретарь.
В среду, 18 января 2023 года, глава Национальной полиции Игорь Клименко в пресс-релизе сообщил о том, что при крушении вертолёта, принадлежавшего ГСЧС, погибли глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.
Клименко добавил, что на данный момент известно о 16 погибших, из них 2 детей. Из них 9 человек были на борту упавшего рядом с детским садом и жилым домом вертолёта.
Помимо прочего, 22 человека получили ранения различной степени тяжести и находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, 10 из которых – дети.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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