Автомобиль и личность: что можно узнать о человеке по его машине
Часто машина служит отражением личности ее владельца, поэтому позволяет многое о нем узнать.
Владельцы больших авто уверенные и статусные люди, а те, кто предпочитает компактность, наоборот, спокойны и не гонятся за статусом. Они и водят более осторожно, а лихачи нервны и не уверены в себе.
Цвет тоже о многом может рассказать. Черный любят непритязательные личности, белый перфекционисты, желтый общительные добряки, а красный демонстративные натуры.
Аккуратное обращение с рулем говорит о том, что человек любит порядок, две руки на руле свидетельствует о том, что перед вами лидер, одна рука: добрый и позитивный человек, а если водитель вцепляется в руль и сидит близко к лобовому стеклу, он склонен к пессимизму или еще не научился водить.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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