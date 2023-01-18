Кухонным губкам можно найти неожиданные способы применения
Опытные хозяйки знают, что кухонные губки могут пригодиться не только на кухне, но и для других хозяйственных нужд.
Сделав надрез под жестким сегментом двух губок, можно затем надеть их на кухонные щипцы и использовать для протирания пыли в сложных местах.
Растения в доме можно будет поливать реже, если положить на дно горшка кусочек губки, прикрыть его грунтом и посадить растение. Губка будет впитывать и по необходимости возвращать цветку влагу.
Чтобы рука меньше уставала при работе мышью за компьютером под запястье можно подложить губку. Будет очень удобно.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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