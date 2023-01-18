Вы можете неплохо заработать, если у вас дома сохранились эти советские вещи

Некоторые предметы советского производства пользуются большим спросом у коллекционеров, и стоят дорого.

Среди наиболее интересных вещей родом из Советского союза можно назвать хрустальную посуду. В СССР ее было трудно достать, и она была символом зажиточности, а сегодня переживает второе рождение.

Еще одна интересная категория предметов, елочные игрушки, особенно старые, 40-50 годов ХХ века. Сегодня коллекционеры готовы покупать их задорого.

Советские статуэтки из чугуна, фарфора бронзы или латуни могут принести владельцам неплохой доход, особенно, если они достаточно старые.