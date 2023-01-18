Вы можете неплохо заработать, если у вас дома сохранились эти советские вещи
Некоторые предметы советского производства пользуются большим спросом у коллекционеров, и стоят дорого.
Среди наиболее интересных вещей родом из Советского союза можно назвать хрустальную посуду. В СССР ее было трудно достать, и она была символом зажиточности, а сегодня переживает второе рождение.
Еще одна интересная категория предметов, елочные игрушки, особенно старые, 40-50 годов ХХ века. Сегодня коллекционеры готовы покупать их задорого.
Советские статуэтки из чугуна, фарфора бронзы или латуни могут принести владельцам неплохой доход, особенно, если они достаточно старые.
Опубликовано: Эльза Ли
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-
-