Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта под Киевом

По данным полиции, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб в результате крушения вертолета под Киевом.

По меньшей мере 16 человек погибли в результате авиакатастрофы в Броварах, сообщил начальник полиции Игорь Клименко в Facebook в среду. По данным МВД, также погибли трое детей.

42-летний Монастырский был назначен министром внутренних дел в 2021 году.

Помимо Монастырского, погибли несколько высокопоставленных чиновников МВД, в том числе его первый заместитель Евгений Енин и статс-секретарь.

По официальной информации, 22 человека, в том числе десять детей, госпитализированы, на месте катастрофы работают спасатели и сотрудники полиции.

На видео с места крушения, распространенном в сети, видно, что борт был подвержен масштабному возгоранию.

Первоначально никакой информации о возможной причине крушения не сообщалось.

Вертолет, который разбился, принадлежал государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве и, следовательно, находился в ведении МВД.

По словам губернатора Киевской области Алексея Кулебы, вертолет упал в жилом массиве возле детского сада.

Первоначально не было никакой информации о том, почему руководство МВД летит на вертолете.

В военное время здесь используются вертолеты, в том числе для перевозки раненых в столицу Киев.

Бровары находятся примерно в 20 километрах от центра Киева.