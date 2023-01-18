Глава МВД Украины погиб при крушении вертолёта под Киевом
По данным полиции, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб в результате крушения вертолета под Киевом.
По меньшей мере 16 человек погибли в результате авиакатастрофы в Броварах, сообщил начальник полиции Игорь Клименко в Facebook в среду. По данным МВД, также погибли трое детей.
42-летний Монастырский был назначен министром внутренних дел в 2021 году.
Помимо Монастырского, погибли несколько высокопоставленных чиновников МВД, в том числе его первый заместитель Евгений Енин и статс-секретарь.
По официальной информации, 22 человека, в том числе десять детей, госпитализированы, на месте катастрофы работают спасатели и сотрудники полиции.
На видео с места крушения, распространенном в сети, видно, что борт был подвержен масштабному возгоранию.
Первоначально никакой информации о возможной причине крушения не сообщалось.
Вертолет, который разбился, принадлежал государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Киеве и, следовательно, находился в ведении МВД.
По словам губернатора Киевской области Алексея Кулебы, вертолет упал в жилом массиве возле детского сада.
Первоначально не было никакой информации о том, почему руководство МВД летит на вертолете.
В военное время здесь используются вертолеты, в том числе для перевозки раненых в столицу Киев.
Бровары находятся примерно в 20 километрах от центра Киева.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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