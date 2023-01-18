Лавров призвал НАТО убрать свои войска и технику из Украины и от границ с РФ
2023-01-18 12:50
По словам Сергея Лаврова, на столе переговоров нет серьезных мирных предложений по прекращению войны в Украине.
Идеи Владимира Зеленского неприемлемы, заявил Лавров на пресс-конференции в Москве.
Россия готова обсуждать конфликт со странами Запада и принимать любые серьезные предложения, но в переговорах также должны учитываться общие интересы России в области безопасности.
Лавров вновь призвал НАТО вывести свою «военную инфраструктуру» с Украины и других стран, расположенных у границ России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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