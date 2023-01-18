Лавров: переговоры с Зеленским невозможны, об этом не может идти речи

Это заявление глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сделал в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, комментируя возможность проведения переговоров между Россией и Украиной.

По словам Лаврова, о переговорах с Зеленским речи быть не может хотя бы потому, что он на законодательном уровне запретил вести переговоры с руководством России.