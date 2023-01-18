Лавров: переговоры с Зеленским невозможны, об этом не может идти речи
2023-01-18 13:00
Это заявление глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров сделал в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции, комментируя возможность проведения переговоров между Россией и Украиной.
По словам Лаврова, о переговорах с Зеленским речи быть не может хотя бы потому, что он на законодательном уровне запретил вести переговоры с руководством России.
Опубликовано: Алексей Гладкий
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Храмова Оксана
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