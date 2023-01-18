SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей

Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.

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