SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

APS
2023-01-18 13:09

Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые после поездки в Донбасс поделился впечатлениями, дав интервью.

SHAMAN выступил с благотворительными концертами на территории ЛНР, ДНР.

Поездка в зону СВО вдохновила музыканта на создание новой композиции.

Артист рассказал, что с гордостью пожал военнослужащим руку.

Ярослав Дронов признался, что выступления в Донбассе стали для него особенными.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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