SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс
2023-01-18 13:09
Ярослав Дронов (SHAMAN) впервые после поездки в Донбасс поделился впечатлениями, дав интервью.
SHAMAN выступил с благотворительными концертами на территории ЛНР, ДНР.
Поездка в зону СВО вдохновила музыканта на создание новой композиции.
Артист рассказал, что с гордостью пожал военнослужащим руку.
Ярослав Дронов признался, что выступления в Донбассе стали для него особенными.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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