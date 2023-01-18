МО РФ: российские войска освободили населённый пункт Соль в ДНР

В минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населённый пункт Соль в ДНР от подразделений ВСУ.

В среду, 18 января 2023 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашнков в ходе брифинга сообщил о том, что на Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Соль.

Конашенков уточни, что на данном направлении фронта российские военнослужащие ликвидировали до 90 единиц личного состава, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и боевую машину реактивную систему залпового огня «Град» Вооружённых сил Украины.

Помимо прочего, солдаты ВС РФ уничтожили уклад боеприпасов ВСУ к РСЗО HIMARS и «Град» в окрестностях города Краматорск в ДНР.