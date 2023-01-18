Узнать, что девушка не умеет вести дом, можно по этим четырем критериям
Понять, какая женщина хозяйка, можно присмотревшись к обстановке в ее доме или квартире.
Зайдя в квартиру к девушке или женщине, присмотритесь, есть ли в ее доме комнатные растения, и в каком они состоянии. Ухоженные политые цветы говорит, что хозяйка за ними следит, а вот чахлые кустики свидетельствуют, что их до них почти нет дела.
Чистое зеркало в ванной и свежие полотенца на кухне и в ванной комнате выдают даму, которая любит чистоту и порядок, а вот заляпанная поверхность зеркала и грязные полотенца говорят об обратном.
Обилие мелкого валяющегося в беспорядке хлама на туалетном столике хозяйки свидетельствует о ее неряшливости.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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