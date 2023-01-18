Ватный шарик уберет запах от мусорного ведра
Чтобы избавиться от запаха из мусорного ведра летом, воспользуйтесь простым ватным шариком.
Опытные хозяева для избавления от зловония от мусорного ведра используют соду, но она требует частой замены, а ведро приходится мыть и сушить.
Поэтому на помощь приходит более удобный вариант. Справиться с запахом поможет ватный шарик, смоченный в эфирном масле. Его нужно положить на дно ведра, а сверху положить мусорный пакет.
Одного шарика будет хватать примерно на неделю, после чего его нужно заменить. Единственное, следите, чтобы у вас или ваших домочадцев не было аллергии на эфирные масла.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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