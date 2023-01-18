Чуть не потерял лицо: Джерард Батлер рассказал, как получил ядовитые ожоги на съемках фильма «Крушение»

Съемки в триллере «Крушение» чуть не стали роковыми для Джерарда Батлера: он получил ожоги лица фосфорной кислотой.

В фильме Крушение Батлер играет роль пилота Броди Торранса, которому чудом удалось посадить терпящий крушение из-за шторма самолет на острове, где местные повстанцы берут пассажиров в заложники.

Съемки проходили в Пуэрто Рико, где Батлеру приходилось работать с фосфорной кислотой. Погода стояла жаркая, и актер, чтобы стереть пот, потер руками лицо, и тут же ощутил жуткую боль в легких, носу, рту и глазах.

По описываемым актером ощущениям он просто горел заживо. Сильнейшая боль продлилась несколько часов, но к счастью, серьезных повреждений удалось избежать. Батлер отметил, что это происходит не в первый раз. По его словам, он во всякой ситуации умудряется нанести себе вред.