Главой МВД Украины стал экс-начальник Нацполиции Клименко
2023-01-18 18:17
Новым исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины станет бывший глава Нацполиции Игорь Клименко.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль через несколько часов после крушения вертолета под Киевом, в котором погиб бывший министр внутренних дел Денис Монастырский.
Клименко назначен заместителем министра внутренних дел, говорит Шмыгаль. Однако в этом качестве он будет выполнять обязанности министра.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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