Главой МВД Украины стал экс-начальник Нацполиции Клименко

Новым исполняющим обязанности министра внутренних дел Украины станет бывший глава Нацполиции Игорь Клименко.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль через несколько часов после крушения вертолета под Киевом, в котором погиб бывший министр внутренних дел Денис Монастырский.

Клименко назначен заместителем министра внутренних дел, говорит Шмыгаль. Однако в этом качестве он будет выполнять обязанности министра.