Лавров сравнивает политику Запада в отношении России с «окончательным решением» Гитлера
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил политику Запада в отношении России с «окончательным решением» нацистов в отношении убийства евреев.
«Подобно тому, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и завоевал большинство европейских стран, чтобы настроить их против Советского Союза, так и Соединенные Штаты сейчас сформировали коалицию против Москвы», заявил Лавров на традиционной пресс-конференции.
Западные страны «ведут войну против нашей страны через Украину». Задача та же: «окончательное решение «российского вопроса».
«Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос», — сказал Лавров.
Уже не в первый раз Сергей Лавров проводит аналогию вмешательства Запада с действиями Адольфа Гитлера по отношению к евреям.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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