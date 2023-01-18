Лавров сравнивает политику Запада в отношении России с «окончательным решением» Гитлера

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил политику Запада в отношении России с «окончательным решением» нацистов в отношении убийства евреев.

«Подобно тому, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и завоевал большинство европейских стран, чтобы настроить их против Советского Союза, так и Соединенные Штаты сейчас сформировали коалицию против Москвы», заявил Лавров на традиционной пресс-конференции.

Западные страны «ведут войну против нашей страны через Украину». Задача та же: «окончательное решение «российского вопроса».

«Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос», — сказал Лавров.

Уже не в первый раз Сергей Лавров проводит аналогию вмешательства Запада с действиями Адольфа Гитлера по отношению к евреям.