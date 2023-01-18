Финская семья мечтала жить в Италии, но порядки в местных школах заставили их передумать

Супруги с детьми хотели убежать от мрачных зим в солнечную Италию, где дома стоят дешевле. Но как только дети пошли в школу, семья сразу пожалела о своем решении.

Супружеская пара Маттссон из города Борха в Финляндии с 4-мя детьми решила поменять жизнь. Надоели холодные зимы на родине, захотелось тепла и солнца.

На переезд также воодушевляла мысль о дешевом жилье в Италии, благодаря чему многие люди уже смогли начать новую жизнь здесь.

42-летняя художница Эллен и 46-летний ИТ-менеджер Пенни с детьми 3, 6, 14, 15 лет уехали в сицилийский город Сиракузы и сняли там прекрасную квартиру.

Поначалу все складывалось хорошо, но уже через два месяца мечта о счастливой жизни в новой стране дала трещину.

Как оказалось, итальянская система образования не соответствует финским стандартам.

6 января этого года Элен опубликовала в местном онлайн-ресурсе "Сиракузские новости" открытое письмо с резкой критикой школьного уклада жизни и стратегии преподавания.

Женщина рассказала о жалобах детей на шум в классах, отсутствие дисциплины у местных учеников, недостаток физической активности.

Кроме того, мать была возмущена тем, что в учебном заведении нет перерывов на свежем воздухе, а питание слишком однообразно.

По словам Эллен, учителя относятся к ученикам "с презрением", постоянно кричат на детей, и плохо владеют английским языком.

Первое впечатление от переезда в Италию со слов Эллен:

"Я действительно влюбилась в Ортиджию, рынок свежих продуктов, в тамошнюю атмосферу, парадоксально, но мне не нравятся слишком опрятные и идеальные места. А я художник, поэтому мне нравится видеть закулисье, то есть реальную жизнь. Это то, что я видел на Сицилии и в Сиракузах"

Но вскоре местные школьные порядки все перечеркнули. Между тем, возмущенная публикация Эллен подняла целую бурю среди граждан Италии.

Разгорелись жаркие споры, в потоке комментариев местные родители и педагоги поднялись на защиту итальянских школ. Инцидент дошел до Нижней палаты итальянского парламента.

Бывший государственный министр образования, представитель партии националистической лиги Россано Сассо ответил Эллен в своем посте через Фейсбук, якобы он не намерен "брать уроки у финской художницы", предлагающей правительству страны реформировать школы и добавить каникулы на свежем воздухе, а также детские площадки для активных игр.

Министр образования Италии Джузеппе Вальдитара высказался против "обобщенных импровизированных суждений" в адрес учителей Италии.

Однако согласился, что система образования в Италии нуждается в совершенствовании.

Эллен в своем письме посоветовала другим иностранным семьям искать более тихую сельскую школу или обучать детей на дому.

Также финская художница подняла вопрос о возникновении пробок, которые возникают, когда родители везут детей в Ортиджию по единственному мосту.

По ее словам, это негативно влияет на окружающую среду.

Эллен дала совет итальянскому школьному руководству о проведении работы с родителями по этому поводу: дети должны ходить в школу и обратно пешком, чтобы сократить автомобильное движение.

Джанджакомо Фарина, директор "Сиракузских новостей" заявила, что письмо Эллен отражает "культурные различия, которые вызвали неоправданную критику в средствах массовой информации".

Мнение Фарины по поводу школьного образования в Италии:

"Проще говоря, итальянские школьные системы уделяют большое внимание содержанию обучения, а не образовательным структурам, игровым площадкам на открытом воздухе"

Директор издания отметила, что итальянцам есть чему научиться у финнов.

Также она рассказала о необычайной активности посетителей на онлайн-платформе за последние дни после публикации Эллен.

Люди разделились на два лагеря: тех, кто поддерживает финскую семью, и сторонников системы образования Италии.

Чиновник образования в Сиракузах Пьерпаоло Коба подытожил бурные дебаты, сказав, что нельзя "сравнивать итальянскую и финскую модели обучения, которые полностью отличаются друг от друга".

И добавил, что два месяца проживания в другой стране не повод делать поспешные выводы о несовершенстве ее системы образования.