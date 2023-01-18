Посла России в Оттаве Степанова вызвали в МИД Канады
Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил, что его в очередной раз вызвали в МИД Канады.
В среду, 18 января 2023 года, российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Оттаве Олег Степанов вызван в Министерство иностранных дел Канады.
Российский дипломат рассказал, что он должен явиться в МИД Канады к 00:00 по мск, не уточнив причину, по которой его вызвали в канадское дипломатическое ведомство.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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