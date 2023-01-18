Захарова прокомментировала слова канцлера Германии о поражении РФ: «врожденное уродство Шольца»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова канцлера Германии о поражении РФ.

Захарова ответила на это заявление словами «врожденное уродство Шольца», которые она опубликовала в своем Telegram-канале.

Глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что единственный путь к прекращению боев на Украине – это поражение России.

Такое заявление канцлер Германии сделал в интервью агентству Bloomberg, отметив, что ФРГ старается предотвратить конфликт между Россией и НАТО.