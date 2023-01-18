Захарова прокомментировала слова канцлера Германии о поражении РФ: «врожденное уродство Шольца»
2023-01-18 23:49
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова канцлера Германии о поражении РФ.
Захарова ответила на это заявление словами «врожденное уродство Шольца», которые она опубликовала в своем Telegram-канале.
Глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что единственный путь к прекращению боев на Украине – это поражение России.
Такое заявление канцлер Германии сделал в интервью агентству Bloomberg, отметив, что ФРГ старается предотвратить конфликт между Россией и НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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