Экс-советник Пентагона Макгрегор: под Бахмутом ВСУ потеряли обученные резервы для наступления на юге
2023-01-18 23:54
Бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли под Бахмутом (Артемовском) обученные резервы.
По его словам, эти резервы могли быть использованы для организации наступления в южной части страны.
Макгрегор считает, что сейчас в Вооруженных илах Украины насчитывается около 140-150 тысяч солдат.
Ранее он говорил о сложном положении украинской армии из-за успешного наступления российских военных.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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