Бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли под Бахмутом (Артемовском) обученные резервы.

По его словам, эти резервы могли быть использованы для организации наступления в южной части страны.

Макгрегор считает, что сейчас в Вооруженных илах Украины насчитывается около 140-150 тысяч солдат.

Ранее он говорил о сложном положении украинской армии из-за успешного наступления российских военных.