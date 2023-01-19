Президент Сербии Вучич: Крым и Донбасс всегда будут украинскими

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Крым и Донбасс всегда будут украинскими территориями.

Он напомнил, что Сербия с самого начала отказалась поддерживать российскую спецоперацию на Украине.

Вучич считает, что в этом конфликте худшее еще впереди. Он также сказал, что не разговаривал с Владимиром Путиным много месяцев.

Он также отметил, что правительство Сербии не всегда соглашается с внешней политикой, проводимой Россией.