Президент Сербии Вучич: Крым и Донбасс всегда будут украинскими
2023-01-19 00:12
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Крым и Донбасс всегда будут украинскими территориями.
Он напомнил, что Сербия с самого начала отказалась поддерживать российскую спецоперацию на Украине.
Вучич считает, что в этом конфликте худшее еще впереди. Он также сказал, что не разговаривал с Владимиром Путиным много месяцев.
Он также отметил, что правительство Сербии не всегда соглашается с внешней политикой, проводимой Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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