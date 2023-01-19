Состояние Никиты Михалкова стабилизировалось, и его перевели из реанимационной в обычную палату
Никита Михалков медленно, но верно выздоравливает: появились обнадеживающие новости о том, что режиссера перевели из реанимации.
Состояние Никиты Михалкова в настоящий момент врачи оценивают как удовлетворительное, поэтому было принято решение поместить его в обычную палату. У 77-летнего звездного пациента температура снизилась до нормальных показателей, стабилизировались показатели давления.
Это не свидетельствует о полном выздоровлении, поскольку еще сохраняется жесткое дыхание и сильный кашель, т. к. болезнь затронула легкие целиком. 10 января он написал в своем Телеграм-канале, что продолжает лечение.
Российский режиссер сейчас находится в отделении ревматологии, где ему предстоит пройти курс реабилитации после перенесенного заболевания. Напомним, что Никита Михалков попал в реанимацию 5 января 2023 года.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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