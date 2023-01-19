Состояние Никиты Михалкова стабилизировалось, и его перевели из реанимационной в обычную палату

Никита Михалков медленно, но верно выздоравливает: появились обнадеживающие новости о том, что режиссера перевели из реанимации.

Состояние Никиты Михалкова в настоящий момент врачи оценивают как удовлетворительное, поэтому было принято решение поместить его в обычную палату. У 77-летнего звездного пациента температура снизилась до нормальных показателей, стабилизировались показатели давления.

Это не свидетельствует о полном выздоровлении, поскольку еще сохраняется жесткое дыхание и сильный кашель, т. к. болезнь затронула легкие целиком. 10 января он написал в своем Телеграм-канале, что продолжает лечение.

Российский режиссер сейчас находится в отделении ревматологии, где ему предстоит пройти курс реабилитации после перенесенного заболевания. Напомним, что Никита Михалков попал в реанимацию 5 января 2023 года.