Глава Нацразведки США Хейнс: поражение Украины приведет к глобальным последствиям для Запада

Директор американской Национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что поражение Украины будет иметь глобальные последствия.

Она отметила, что такая ситуация скажется на прочности западных альянсов, о которой нужно задуматься уже сейчас.

Хейнс уточнила, что Запад оказывает Украине помощь не только ради нее самой, но и в собственных интересах.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали от украинского конфликта.