Глава Нацразведки США Хейнс: поражение Украины приведет к глобальным последствиям для Запада
2023-01-19 00:46
Директор американской Национальной разведки Эврил Хейнс заявила, что поражение Украины будет иметь глобальные последствия.
Она отметила, что такая ситуация скажется на прочности западных альянсов, о которой нужно задуматься уже сейчас.
Хейнс уточнила, что Запад оказывает Украине помощь не только ради нее самой, но и в собственных интересах.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что западные страны устали от украинского конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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