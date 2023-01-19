Слив мойки можно уберечь от засоров с помощью трех шариков из фольги
Проблему засоров можно легко решить, взяв обычную фольгу для запекания, и соорудив из нее фильтр своими руками.
Чтобы слив кухонной мойки не засорялся, и не приходилось тратиться на услуги сантехников, воспользуйтесь простой фольгой.
Нужно скатать из нее три небольших шарика, по размеру таких, чтобы они свободно располагались в углублении слива. Когда вы будете включать воду, шарики начнут двигаться в решетке фильтра, тем самым препятствуя попаданию мусора и остатков пищи в слив.
Это, однако не означает, что можно забыть об уходе за канализацией. Сифон все равно нужно время от времени прочищать от загрязнений, чтобы не допускать их накопления до критической отметки.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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