Простая хитрость, и вы забудете о брызгах масла на раскаленной сковородке
Масляные брызги доставляют немало неприятностей хозяйкам при приготовлении обеда: как с этим бороться.
Будет ли масло создавать брызги при жарке напрямую зависит от его качества. Масла первого отжима редко становятся причиной подобной проблемы, а вот от дешевых чаще всего идут раскаленные брызги.
Дело в том, что дешевые масла производители сильно разбавляют водой. Именно она является брызгающим компонентом при испарении. Поэтому первое решение: покупать более качественное масло.
Если такой возможности нет, можно насыпать на разогреваемую сковородку немного соли, распределить ее, и потом уже лить масло. Брызг будет меньше, или не будет совсем.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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