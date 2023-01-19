Простая хитрость, и вы забудете о брызгах масла на раскаленной сковородке

Масляные брызги доставляют немало неприятностей хозяйкам при приготовлении обеда: как с этим бороться.

Будет ли масло создавать брызги при жарке напрямую зависит от его качества. Масла первого отжима редко становятся причиной подобной проблемы, а вот от дешевых чаще всего идут раскаленные брызги.

Дело в том, что дешевые масла производители сильно разбавляют водой. Именно она является брызгающим компонентом при испарении. Поэтому первое решение: покупать более качественное масло.

Если такой возможности нет, можно насыпать на разогреваемую сковородку немного соли, распределить ее, и потом уже лить масло. Брызг будет меньше, или не будет совсем.