Шольц пригласил в Германию всех иммигрантов, которые готовы работать
2023-01-19 00:59
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова принять всех иммигрантов, желающих работать.
Такое заявление он сделал во время Всемирного экономического форума, который сейчас проходит в Давосе.
Ранее Шольц поддержал инициативу об упрощении правил для получения немецкого гражданства иммигрантами.
Он считает, что люди, которые в последнее время приехали в ФРГ, сыграли значимую роль в укреплении экономики страны.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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