Шольц пригласил в Германию всех иммигрантов, которые готовы работать

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова принять всех иммигрантов, желающих работать.

Такое заявление он сделал во время Всемирного экономического форума, который сейчас проходит в Давосе.

Ранее Шольц поддержал инициативу об упрощении правил для получения немецкого гражданства иммигрантами.

Он считает, что люди, которые в последнее время приехали в ФРГ, сыграли значимую роль в укреплении экономики страны.