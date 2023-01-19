Командир спецназа Новиков: ВСУ остановили наступление на Кременную из-за успеха РФ в Соледаре
2023-01-19 02:43
Командир подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков рассказал, что ВСУ остановили наступление на Кременную в ЛНР из-за успехов российских военных в Соледаре.
По его словам, по той же причине было приостановлено наступление украинских войск на Херсонском направлении.
Новиков пояснил, что командованию ВСУ с данной ситуации пришлось перебрасывать резервы в Соледар.
Офицер пояснил, что сейчас ВСУ под Кременной ведут обстрелы, а российские военные выявляют и подавляют огневые точки.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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