Командир спецназа Новиков: ВСУ остановили наступление на Кременную из-за успеха РФ в Соледаре

Командир подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков рассказал, что ВСУ остановили наступление на Кременную в ЛНР из-за успехов российских военных в Соледаре.

По его словам, по той же причине было приостановлено наступление украинских войск на Херсонском направлении.

Новиков пояснил, что командованию ВСУ с данной ситуации пришлось перебрасывать резервы в Соледар.

Офицер пояснил, что сейчас ВСУ под Кременной ведут обстрелы, а российские военные выявляют и подавляют огневые точки.