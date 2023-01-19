Myśl Polska: Польша может не выдержать удара России в ответ на агрессию НАТО
2023-01-19 03:19
Издание Myśl Polska опубликовало статью Сильвии Горлицкой, которая утверждает, что Польша может не выдержать удара России в ответ на агрессию НАТО.
Автор считает Польшу не самостоятельным государством, а потенциальным полем битвы, которое поможет оттеснить Россию на восток.
При этом обозреватель отмечает, что власти Польши могут втянуть страну в конфликт с Россией, а это приведет к ударам по польским города.
В материале также сказано, что Польша принадлежит к враждебному России военному союзу.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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