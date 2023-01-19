Издание Myśl Polska опубликовало статью Сильвии Горлицкой, которая утверждает, что Польша может не выдержать удара России в ответ на агрессию НАТО.

Автор считает Польшу не самостоятельным государством, а потенциальным полем битвы, которое поможет оттеснить Россию на восток.

При этом обозреватель отмечает, что власти Польши могут втянуть страну в конфликт с Россией, а это приведет к ударам по польским города.

В материале также сказано, что Польша принадлежит к враждебному России военному союзу.