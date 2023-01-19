И.о. главы МВД Украины вместо погибшего Монастырского назначен Игорь Клименко

Обязанности министра внутренних дел Украины будет исполнять глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Нынешний глава министерства Денис Монастырский погиб утром 18 января в результате крушения вертолета под Киевом.

В среду, 18 января, правительство Украины назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него обязанности главы МВД.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Клименко назначен "заместителем министра внутренних дел — начальником Национальной полиции",«что, вероятно, будет означать работу на двух должностях", сообщает сайт hromadske.ua .

Как сообщает prm.ua, Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году окончил Харьковскую военную академию. Служил в ракетных войсках до 1997 года и учился заочно в Одесском государственном университете, где получил образование психолога. Затем также окончил Днепропетровский государственный университет внутренних дел по специальности "юриспруденция".

Клименко работает в МВД Украины с 1998 года. Начинал психологом в Центре практической психологии УМВД по Харьковской области. Затем стал начальником управления и заместителем начальника Главного управления полиции Украины. 25 сентября 2019 года назначен главой Национальной полиции Украины.

Клименко — генерал полиции третьего ранга. В прошлом награжден ведомственными наградами МВД Украины (в том числе Крестом Славы) и медалью "Защитнику Отечества" (государственная награда Украины).