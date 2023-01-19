И.о. главы МВД Украины вместо погибшего Монастырского назначен Игорь Клименко
Обязанности министра внутренних дел Украины будет исполнять глава Нацполиции Игорь Клименко, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Нынешний глава министерства Денис Монастырский погиб утром 18 января в результате крушения вертолета под Киевом.
В среду, 18 января, правительство Украины назначило главу Нацполиции Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него обязанности главы МВД.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Клименко назначен "заместителем министра внутренних дел — начальником Национальной полиции",«что, вероятно, будет означать работу на двух должностях", сообщает сайт hromadske.ua .
Как сообщает prm.ua, Игорь Клименко родился 25 октября 1972 года в Киеве. В 1994 году окончил Харьковскую военную академию. Служил в ракетных войсках до 1997 года и учился заочно в Одесском государственном университете, где получил образование психолога. Затем также окончил Днепропетровский государственный университет внутренних дел по специальности "юриспруденция".
Клименко работает в МВД Украины с 1998 года. Начинал психологом в Центре практической психологии УМВД по Харьковской области. Затем стал начальником управления и заместителем начальника Главного управления полиции Украины. 25 сентября 2019 года назначен главой Национальной полиции Украины.
Клименко — генерал полиции третьего ранга. В прошлом награжден ведомственными наградами МВД Украины (в том числе Крестом Славы) и медалью "Защитнику Отечества" (государственная награда Украины).
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Храмова Оксана
На Мальте любят старые машины: всего на острове около 30 000 исторических автомобилей
Лишь один из клубов ретро автолюбителей насчитывает около 400 участников, владеющих почти 2000 старинными авто. Автомобильную классику здесь ценят, старые модели покупают для удовольствия или для инвестиций.Подробнее...
-