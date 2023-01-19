Последние новости о состоянии Удовиченко, госпитализированной с переломом позвоночника

APS
2023-01-19 08:23

Новость о том, что известная актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника, шокировала общественность. Каково состояние артистки сейчас?

Коллега актрисы Ларисы Удовиченко, актер Эвклид Кюрдзидис рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что артистка обратилась к медикам из-за проблем с позвоночником.

Операцию на позвоночнике, которая прошла успешно, знаменитости сделали в декабре прошлого года.

Кюрдзидис сообщил, что Удовиченко в настоящее время проходит реабилитацию.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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