Последние новости о состоянии Удовиченко, госпитализированной с переломом позвоночника
2023-01-19 08:23
Новость о том, что известная актриса Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника, шокировала общественность. Каково состояние артистки сейчас?
Коллега актрисы Ларисы Удовиченко, актер Эвклид Кюрдзидис рассказал в интервью "Московскому комсомольцу", что артистка обратилась к медикам из-за проблем с позвоночником.
Операцию на позвоночнике, которая прошла успешно, знаменитости сделали в декабре прошлого года.
Кюрдзидис сообщил, что Удовиченко в настоящее время проходит реабилитацию.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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