Мэр французского города Амьен заподозрила Мадонну в скупке краденного
Глава города обвинила поп-диву в том, что звезда купила ворованное полотно «Диана и Эндимион» за 1,3 миллиона долларов.
Французы заявили, что поп-дива из США приобрела украденную у них картину двухсотлетней давности стоимостью 1,3 миллиона долларов, сообщает 5-tv.ru.
Мэр города Амьен обвинила певицу Мадонну в том, что та купила ворованное полотно «Диана и Эндимион».
Эта картина была передана муниципалитету из Лувра еще в начале 20-го столетия, однако потом бесследно исчезла.
А потом работа кисти французского живописца, написанная двести лет назад, попала на аукцион.
Французы уверяют, что американская звезда на ее покупку потратила 1,3 миллиона долларов США.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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