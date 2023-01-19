Мэр французского города Амьен заподозрила Мадонну в скупке краденного

Глава города обвинила поп-диву в том, что звезда купила ворованное полотно «Диана и Эндимион» за 1,3 миллиона долларов.

Французы заявили, что поп-дива из США приобрела украденную у них картину двухсотлетней давности стоимостью 1,3 миллиона долларов, сообщает 5-tv.ru.

Мэр города Амьен обвинила певицу Мадонну в том, что та купила ворованное полотно «Диана и Эндимион».

Эта картина была передана муниципалитету из Лувра еще в начале 20-го столетия, однако потом бесследно исчезла.

А потом работа кисти французского живописца, написанная двести лет назад, попала на аукцион.

Французы уверяют, что американская звезда на ее покупку потратила 1,3 миллиона долларов США.