В результате ДТП взорвался дом, виновница предъявила иск к бару, продавшему ей алкоголь

Жительница Канады села за руль в нетрезвом виде. По ее вине произошел взрыв дома. Расходы за убытки женщина хочет поделить с баром, который продавал ей алкогольные напитки.

В 2019 году в Канаде случилась серьезная дорожная авария. Неправильное вождение привело к мощному взрыву в Лондоне (провинция Онтарио).

Управляла транспортным средством 26-летняя Даниэлла Лейс, которая перед этим употребляла спиртные напитки.

Будучи за рулем в нетрезвом виде, женщина врезалась в дом на Вудман-авеню и повредила газопровод.

Из-за этого произошел взрыв, понесший ущерба на сумму около 13-20 миллионов канадских долларов.

Виновница согласилась с 4-мя пунктами обвинения, выдвинутыми против нее в связи с вождением в пьяном состоянии. Ее приговорили к 3 годам тюрьмы в 2021 году.

Сейчас Лейс затеяла иск против Ovations Ontario Food Services, компании, занимающейся производством продуктов питания и напитков.

Женщина уверена: бар, продавший ей алкоголь в ту ночь, должен разделить с ней расходы по возмещению причиненного ущерба согласно искам жертв, пострадавшим от взрыва.

Даниэлла Лейс вместе с отцом пытаются добиться от компании Ovations Ontario Food Services денежных выплат, включая расходы по судебным издержкам

В исковом заявлении говорится, что Лейс стала пьяной в Budweiser Gardens в ночь, когда случилась авария и взрыв.

В связи с этим бар должен разделить расходы по возмещению убытков вместе с ней. Компания пока никак не прокомментировала поданный против нее иск.

Лейс утверждает в заявлении, что персонал продавал ей алкоголь, когда она уже была нетрезвая, что усугубило степень опьянения.

По ее мнению, подобное поведение сотрудников недопустимо, ведь они "ставили прибыль выше безопасности" клиента.

В результате произошедшего после аварии взрыва пострадали 7 человек и были серьезно повреждены 4 дома.