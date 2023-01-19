В результате ДТП взорвался дом, виновница предъявила иск к бару, продавшему ей алкоголь
Жительница Канады села за руль в нетрезвом виде. По ее вине произошел взрыв дома. Расходы за убытки женщина хочет поделить с баром, который продавал ей алкогольные напитки.
В 2019 году в Канаде случилась серьезная дорожная авария. Неправильное вождение привело к мощному взрыву в Лондоне (провинция Онтарио).
Управляла транспортным средством 26-летняя Даниэлла Лейс, которая перед этим употребляла спиртные напитки.
Будучи за рулем в нетрезвом виде, женщина врезалась в дом на Вудман-авеню и повредила газопровод.
Из-за этого произошел взрыв, понесший ущерба на сумму около 13-20 миллионов канадских долларов.
Виновница согласилась с 4-мя пунктами обвинения, выдвинутыми против нее в связи с вождением в пьяном состоянии. Ее приговорили к 3 годам тюрьмы в 2021 году.
Сейчас Лейс затеяла иск против Ovations Ontario Food Services, компании, занимающейся производством продуктов питания и напитков.
Женщина уверена: бар, продавший ей алкоголь в ту ночь, должен разделить с ней расходы по возмещению причиненного ущерба согласно искам жертв, пострадавшим от взрыва.
Даниэлла Лейс вместе с отцом пытаются добиться от компании Ovations Ontario Food Services денежных выплат, включая расходы по судебным издержкам
В исковом заявлении говорится, что Лейс стала пьяной в Budweiser Gardens в ночь, когда случилась авария и взрыв.
В связи с этим бар должен разделить расходы по возмещению убытков вместе с ней. Компания пока никак не прокомментировала поданный против нее иск.
Лейс утверждает в заявлении, что персонал продавал ей алкоголь, когда она уже была нетрезвая, что усугубило степень опьянения.
По ее мнению, подобное поведение сотрудников недопустимо, ведь они "ставили прибыль выше безопасности" клиента.
В результате произошедшего после аварии взрыва пострадали 7 человек и были серьезно повреждены 4 дома.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Храмова Оксана
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