Ради талии: модель из Германии Софья Воллерсхайм решилась на удаление ребер
Для того, чтобы добиться желаемого результата, девушка удалила четыре ребра и увеличила грудь.
Софья Воллерсхайм, немецкая модель, прославилась в соцсетях как обладательница самой тонкой талии.
Но для того, чтобы завоевать этот титул, девушке пришлось пойти на очень радикальные меры, сообщает Рамблер.
Девушка упорно тренируется в спортзале, но желаемого для себя результата не добилась. И в 30-летнем возрасте решилась на операцию по удалению четырех ребер. В итоге объем ее талии теперь составляет около 40 сантиметров.
Однако на этом Воллерсхайм не остановилась, Чтобы талия была визуально тоньше, девушка решила увеличить грудь.
Некоторые считают фигуру Софьи неестественной, но поклонников у модели больше. За ее аккаунтом в соцсети следит более 600 тысяч человек.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Храмова Оксана
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