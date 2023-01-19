Подсолнечное масло станет спасением от неприятного запаха из канализации

Неприятный запах, исходящий из раковины, сможет предотвратить обычное подсолнечное масло: провести процедуру очень легко.

Плохо очищенный сифон и пересыхание воды в нем при длительном отсутствии хозяев в квартире приводит к тому, что по возвращении вы почувствуете характерное зловоние.

Поэтому, если вы планируете уезжать из дома на месяц и более, то нужно позаботиться о регулярной прочистке канализационных протоков.

В случае, если вы не успели этого сделать, а уезжать надо, поможет такой прием. Перед самым отъездом налейте в раковину подсолнечного масла. Это предотвратит развитие гнилостных процессов, и запаха не будет.