Подсолнечное масло станет спасением от неприятного запаха из канализации
Неприятный запах, исходящий из раковины, сможет предотвратить обычное подсолнечное масло: провести процедуру очень легко.
Плохо очищенный сифон и пересыхание воды в нем при длительном отсутствии хозяев в квартире приводит к тому, что по возвращении вы почувствуете характерное зловоние.
Поэтому, если вы планируете уезжать из дома на месяц и более, то нужно позаботиться о регулярной прочистке канализационных протоков.
В случае, если вы не успели этого сделать, а уезжать надо, поможет такой прием. Перед самым отъездом налейте в раковину подсолнечного масла. Это предотвратит развитие гнилостных процессов, и запаха не будет.
Опубликовано: Эльза Ли
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Храмова Оксана
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