По мнению заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, которое он высказал в своем официальном телеграм-канале, поражение России в войне с Украиной может положить начало ядерному конфликту.

Как отметил Медведев, 20 января на базе Рамштайн военные руководители НАТО будут обсуждать новую тактику и стратегию, включая очередные поставки киевским властям нового тяжелого вооружения и ударных систем. Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что это происходит сразу после форума в Давосе, где представители вражеских России стран как мантру утверждали, что для достижения мира Россия должна проиграть.

Однако, по мнению Медведева, проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Как полагает Медведев, это должно быть очевидно любому человеку, включая западных политиков, сохранивших хоть какие-то следы интеллекта.