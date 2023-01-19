Натуральное и безвредное средство для уборки дома можно приготовить самостоятельно

Собственноручно приготовленное средство для уборки убережет от вредного воздействия покупной бытовой химии.

Натуральное моющее средство состоит всего из 3 компонентов, его легко приготовить самостоятельно, оно эффективно и не несет опасности в отличие от бытовой химии.

Для приготовления возьмите воду и водку в равных пропорциях, влейте в распылитель, смешайте, и добавьте 10-20 капель эфирного масла. Можно брать любое, но эффективнее всего будет работать тимьян.

Можно сочетать тимьян с цитрусовыми маслами: 10 капель тимьяна на 5 капель другого масла. Если аромат кажется вам слишком резким, снижайте концентрацию масел до комфортного запаха.