Современные киноляпы "Великолепного века": и куда только смотрели монтажеры

В финальный монтаж "Великолепного века" попали такие кадры, которые могут рассмешить даже очень серьезных поклонников телесаги.

Внимательный зритель наверняка не мог сдержать смеха, заметив детали современности в кадре любимого сериала. Остается гадать, как монтажеры смогли пропустить такие бросающиеся в глаза ляпы.

Свеча, у которой не мерцает фитилек, и за которой скромно пытается спрятаться современный выключатель, персонаж в роскошном историческом костюме, рядом с которым хорошо видна вышка сотовой связи, по мнению монтажеров проекта, совершенно не лишние детали в историческом антураже сериала.

Но, если вас это удивляет, то спешим заверить, это еще не все. Отважное османское войско с конницей янычар показалось создателям сериала недостаточно грозным, поэтому в одном из кадром его решили оснастить трактором. Действительно, почему бы и нет!