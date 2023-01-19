Зеленский: Я не знаю, с кем вести мирные переговоры, ведь Путин может быть мертв

Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин может быть мертв.

Украинский лидер назвал необычную причину того, почему он до сих пор не начал мирные переговоры с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что Владимир Путин на данный момент жив.

"Я не уверен, что Путин жив, и принимает решения, я не знаю с кем мы имеем дело", - говорится в заявлении Зеленского.