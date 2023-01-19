Зеленский: Я не знаю, с кем вести мирные переговоры, ведь Путин может быть мертв
2023-01-19 11:54
Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин может быть мертв.
Украинский лидер назвал необычную причину того, почему он до сих пор не начал мирные переговоры с Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что Владимир Путин на данный момент жив.
"Я не уверен, что Путин жив, и принимает решения, я не знаю с кем мы имеем дело", - говорится в заявлении Зеленского.
Опубликовано: Николай Скира