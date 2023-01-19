Зеленский: Я не знаю, с кем вести мирные переговоры, ведь Путин может быть мертв

APS
2023-01-19 11:54

Владимир Зеленский считает, что президент России Владимир Путин может быть мертв.

Украинский лидер назвал необычную причину того, почему он до сих пор не начал мирные переговоры с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский заявил, что не уверен в том, что Владимир Путин на данный момент жив.

"Я не уверен, что Путин жив, и принимает решения, я не знаю с кем мы имеем дело", - говорится в заявлении Зеленского.

Опубликовано: Николай Скира









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